Вулверхэмптон одержал волевую победу над Саутгемптоном
В рамках воскресной программы 22-го тура АПЛ Вулверхэмптон на выезде переиграл Саутгемптон. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2020/21, 24-й тур
Саутгемптон – Вулверхэмптон – 1:2
Голы: Ингз, 24 – Невеш, 53 (пен), Нету, 65
Вест Бромич – Манчестер Юнайтед – начало в 16:00
Арсенал – Лидс – начало в 18:30
Эвертон – Фулхэм – начало в 21:00
Саутгемптон в родных стенах принимал Вулверхэмптон. В середине первого тайма "святые" вышли вперед – Армстронг навесил в штрафную, а Ингз в касание отправил мяч в сетку. "Волки" пытались навязывать борьбу, однако до перерыва ничего создать не смогли.
Манчестер Сити разгромил Тоттенхэм: конец Моуринью-тренера и прекрасный матч блестящего Зинченко
Во второй половине встречи гости сравняли благодаря пенальти, который без особых проблем реализовал Невеш. Это вдохновило игроков "Вулвз" и на 66-й Нету навозил нескольких защитников в штрафной и пробил мимо голкипера – 1:2. "Святые" сразу бросились в атаку и до конца матча отчаянно пытались вырвать хотя бы ничью, однако забить так не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Вулверхэмптона – 1:2.