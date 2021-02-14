Чемпионат Англии 2020/21, 24-й тур

Саутгемптон – Вулверхэмптон – 1:2

Голы: Ингз, 24 – Невеш, 53 (пен), Нету, 65

Вест Бромич – Манчестер Юнайтед – начало в 16:00

Арсенал – Лидс – начало в 18:30

Эвертон – Фулхэм – начало в 21:00

Саутгемптон в родных стенах принимал Вулверхэмптон. В середине первого тайма "святые" вышли вперед – Армстронг навесил в штрафную, а Ингз в касание отправил мяч в сетку. "Волки" пытались навязывать борьбу, однако до перерыва ничего создать не смогли.

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Во второй половине встречи гости сравняли благодаря пенальти, который без особых проблем реализовал Невеш. Это вдохновило игроков "Вулвз" и на 66-й Нету навозил нескольких защитников в штрафной и пробил мимо голкипера – 1:2. "Святые" сразу бросились в атаку и до конца матча отчаянно пытались вырвать хотя бы ничью, однако забить так не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Вулверхэмптона – 1:2.

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