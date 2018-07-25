Вулверхэмптон арендовал Хонни – "волки" отказались от Зинченко

Испанский фулбек Хонни перешел в Атлетико, после чего сразу отправился в аренду в Вулверхэмптон.

Атлетико приобрел у Сельты крайнего защитника Хонни и подписал с ним контракт на 6 лет, сообщает официальный сайт мадридцев. Сумма трансфера оценивается в 7 миллионов евро.

Впрочем, в следующем сезоне Хонни не будет выступать за "матрасников" – Атлетико сразу отдал 24-летнего фулбэка в аренду английскому Вулверхэмптону на один год.

Этот переход означает автоматический отказ "волков" от Александра Зинченко, которого клуб рассматривал вариантом на левый фланг. Вулверхэмптон решил закрыть позицию благодаря Хонни, поскольку испанец более универсален, чем игрок Манчестер Сити.

21-летний украинец сейчас находится с Ман Сити в США. Ранее полузащитник заявлял, что не уверен в своем будущем в клубе.

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