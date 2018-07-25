toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ВОРСКЛА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДЕСНА - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

Вулверхемптон орендував Хонні – "вовки" відмовилися від Зінченка

21:35 136 Читать на русском
Вулверхемптон орендував Хонні – "вовки" відмовилися від Зінченка
Хонні / Wolves

Іспанський фулбек Хонні перейшов у Атлетіко, після чого відразу відправився в оренду до Вулверхемптона.

Атлетіко придбав у Сельти крайнього захисника Хонні та підписав з ним контракт на 6 років, повідомляє офіційний сайт мадридців. Сума трансферу оцінюється в 7 мільйонів євро.

Втім, у наступному сезоні Хонні не виступатиме за "матрацників" – Атлетіко відразу віддав 24-річного фулбека в оренду англійському Вулверхемптону на один рік.

Цей перехід означає автоматичну відмову "вовків" від Олександра Зінченка, якого клуб розглядав варіантом на лівий фланг. Вулверхемптон вирішив закрити позицію завдяки Хонні, оскільки іспанець більш універсальний, ніж гравець Манчестер Сіті.

21-річний українець зараз перебуває з Ман Сіті у США. Раніше півзахисник заявляв, що не впевнений у своєму майбутньому в клубі.

Вулверхемптон, Мендеш і китайські схеми. Чому агент "законно" керує клубом, в який може перейти Зінченко

Теги
Іспанія Англія Трансфери Олександр Зінченко Олександр Зінченко Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Хонні Хонні Вулверхемптон Вулверхемптон Атлетіко Атлетіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо мінімально переграло Ворсклу
    Україна — 20:503084 Динамо мінімально переграло Ворсклу
2
год
:
56
хв
Ювентус
02:00
Баварія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук