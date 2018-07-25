Вулверхемптон орендував Хонні – "вовки" відмовилися від Зінченка

Іспанський фулбек Хонні перейшов у Атлетіко, після чого відразу відправився в оренду до Вулверхемптона.

Атлетіко придбав у Сельти крайнього захисника Хонні та підписав з ним контракт на 6 років, повідомляє офіційний сайт мадридців. Сума трансферу оцінюється в 7 мільйонів євро.

Втім, у наступному сезоні Хонні не виступатиме за "матрацників" – Атлетіко відразу віддав 24-річного фулбека в оренду англійському Вулверхемптону на один рік.

Цей перехід означає автоматичну відмову "вовків" від Олександра Зінченка, якого клуб розглядав варіантом на лівий фланг. Вулверхемптон вирішив закрити позицію завдяки Хонні, оскільки іспанець більш універсальний, ніж гравець Манчестер Сіті.

21-річний українець зараз перебуває з Ман Сіті у США. Раніше півзахисник заявляв, що не впевнений у своєму майбутньому в клубі.

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