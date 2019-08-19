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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед: Невеш фантастическим ударом сравнял счет

19 августа 23:41 58 Читати українською
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед: Невеш фантастическим ударом сравнял счет
Рубен Невеш / Reuters

Полузащитник Вулверхэмптона Рубен Невеш роскошным ударом пробил Давида Де Хеа.

58’ Рубен Невеш
 
Антони Марсьяль 27’
27’ Антони Марсьяль
58’ Рубен Невеш

Рубен Невеш невероятным по красоте ударом сравнял счет в матче с Манчестер Юнайтед.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ

После розыгрыша углового португальца вывели на ударную позицию, и тот ударом с 25 метров попал под перекладину, от которой мяч оказался в сетке ворот.

Отметим, что Манчестер Юнайтед вел в счете до этого благодаря голу Марсьяля в конце первого тайма.

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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ – как это было
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