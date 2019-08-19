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Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед: Невеш фантастичним ударом зрівняв рахунок

19 серпня 23:40 186 Читать на русском
Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед: Невеш фантастичним ударом зрівняв рахунок
Рубен Невеш / Reuters

Півзахисник Вулверхемптона Рубен Невеш розкішним ударом пробив Давіда Де Хеа.

58’ Рубен Невеш
 
Антоні Марсьяль 27’
27’ Антоні Марсьяль
58’ Рубен Невеш

Рубен Невеш неймовірним за красою ударом зрівняв рахунок у матчі з Манчестер Юнайтед.

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Після розіграшу кутового португальця вивели на ударну позицію, і той ударом з 25 метрів влучив під поперечку, від якої м'яч опинився у сітці воріт.

Відзначимо, що Манчестер Юнайтед вів у рахунку до цього завдяки голу Марсьяля наприкінці першого тайму.

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