Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед: Невеш фантастичним ударом зрівняв рахунок

Півзахисник Вулверхемптона Рубен Невеш розкішним ударом пробив Давіда Де Хеа.

Рубен Невеш неймовірним за красою ударом зрівняв рахунок у матчі з Манчестер Юнайтед.

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Після розіграшу кутового португальця вивели на ударну позицію, і той ударом з 25 метрів влучив під поперечку, від якої м'яч опинився у сітці воріт.

Відзначимо, що Манчестер Юнайтед вів у рахунку до цього завдяки голу Марсьяля наприкінці першого тайму.