"Смогли бы Цыганков и Миколенко играть за то Динамо, в котором играл я? Считаю, что да. Это два очень талантливых футболиста. Они уже показали, что могут играть на высоком уровне. Они могут выступать за большие европейские клубы", – заявил помощник Луческу для Youtube-канала Xsport Review.

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Напомним, Вукоевич защищал цвета "бело-синих" в 2008-2015 годах.

По информации СМИ, в услугах Цыганкова и Миколенко заинтересованы ряд команд из чемпионата Италии. Недавно Миколенко продлил контракт с киевским клубом до 2025 года.

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