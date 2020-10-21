Чуда не произошло – Динамо довольно закономерно проиграло свой первый матч после 4-летнего отсутствия в групповом этапе Лиги чемпионов. Ученик (Пирло) одолел учителя (Луческу), нанеся румыну первое официальное поражение у руля киевского клуба.

Динамо – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча

Блогосфера разделилась на два противоположных лагеря, здесь нет единодушия. Одни критикуют Динамо за посредственную игру, другие снисходительно списывают неудачу на отсутствие опыта. Мол, молодым ребятам нужно время...

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Первый тайм внушал нам достаточно оптимизма – достойные 0:0. Скаут Алекс Великих сразу анализирует увиденное. Как в воду смотрел – Жерсон вышел именно на 60-й минуте!

После перерыва был дубль Мораты... Станислав Майзус из Полтавы слегка иронизирует.

Даниил Вереитин, журналист и PR-специалист телеканалов "Футбол", вступился за Динамо.

Журналист Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко не чурается жесткости в своих оценках.

Разочарованным остался и Капитан Прайс, блоггер, офицер ВСУ, ветеран российско-украинской войны.

В противовес двум предыдущим спикерам – Alex Gramm, эксперт по тактике.

Знаменитый тележурналист Руслан Свирин намекает, что против Барсы будет... легче.

Агент, эксперт и менеджер Вячеслав Заховайло не видит причин ругать динамовцев.

Мораль от Алекса Великих.

Футбольный менеджер Александр Ольшанецкий напоминает: решающие матчи Динамо сыграет против команды Реброва.

Обозреватель Трибуны Дмитрий Литвинов пересмотрел матч на секторе и делится атмосферой с кулуаров.

Однако, пожалуй, самый главный индикатор – это Игорь Цыганик, экс-ведущий "Профутбола". Если он убежден, что эта динамовская команда имеет перспективу, то можно облегченно выдохнуть.

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Ювентус переиграл Динамо в матче ЛЧ – Луческу молниеносно нашел ключ поражения, палач Украины оформил дубль