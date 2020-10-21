"Чи змогли б Циганков і Миколенко грати за те Динамо, в якому грав я? Вважаю, що так. Це два дуже талановитих футболісти. Вони вже показали, що можуть грати на високому рівні. Вони можуть виступати за великі європейські клуби", – заявив помічник Луческу для Youtube-каналу Xsport Review.

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Нагадаємо, Вукоєвіч захищав кольори "біло-синіх" у 2008-2015 роках.

За інформацією ЗМІ, у послугах Циганкова та Миколенка зацікавлені низка команд із чемпіонату Італії. Нещодавно Миколенко продовжив контракт з київським клубом до 2025 року.

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