Вукоевич: История с ЧМ-2018 уже закончена, а серебряная медаль дома у моего ребенка

Менеджер Динамо по Балканам, странах Центральной и Восточной Европы Огнен Вукоевич говорит, что резонансная история с его участием во время ЧМ-2018 уже в прошлом.

При этом он очень рад, что имел возможность работать на мундиале и получить серебряную медаль как член делегации сборной Хорватии.

ЧМ-2018: Вукоевич получил медаль финалиста несмотря на исключение из сборной Хорватии после слов "Слава Украине"

"Эта история уже закончена. Я сказал, что нас интересует только футбол, нет никакой политики. Мы думали только о футболе. Для меня этот вопрос закрыт. "Серебро" дома, у моего ребенка, и я счастлив.

Я получил медаль и оставался с командой до конца. Не было никаких проблем. ФИФА присудила штраф и я сказал, что заплачу его.

Я сейчас хочу сказать большое спасибо Динамо, президенту клуба Игорю Михайловичу (Суркису), который меня отпустил на чемпионат мира, в тренерский штаб сборной Хорватии. И дали мне возможность получить серебряную медаль.

Я еще молодой, мне нужно много учиться. Но это значительный шаг в моей карьере. Я считаю, что Хорватия достигла исторического результата и очень хорошо играла на чемпионате мира.

Буду ли работать я дальше в сборной Хорватии? Конечно. Если там все будет нормально, если останется тренер сборной. А мы все на это надеемся. Ведь он, Златко Далич, сделал сумасшедший результат для Хорватии. И я ему очень благодарен, что он взял меня в тренерский штаб сборной.

Поэтому если Динамо давать согласие, то я буду работать и в дальнейшем в сборной. Но для меня главным является работа в клубе", – сказал он журналистам в микст-зоне НСК Олимпийский после матча Динамо-Шахтер.