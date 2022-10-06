Зеки Челик не смог продолжить игру после тяжелого столкновения с собственным партнёром по команде.

Правый защитник Ромы Зеки Челик получил тяжелую травму на четвёртой минуте матча с Бетисом в рамках Лиги Европы. Вот только травмировал игрока не соперник, а собственный партнёр по команде – Джанлука Манчини. В попытке выбить мяч капитан Ромы наступил турку на ногу, и тому потребовалась замена.

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Таким образом, Рома осталась без своих обоих правых защитников. Ранее на долгий срок выбыл основной игрок на этой позиции Рик Карсдорп.

Отметим, что уже не впервые в этом сезоне игроки Ромы травмируют друг друга. Так, в начале сентября форвард Феликс Афена-Гьян нанёс на тренировке команды травму Джорджиньо Вейналдуму. После этого Афена-Гьян был отдан в аренду Кремонезе.

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