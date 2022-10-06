Зекі Челік не зміг продовжити гру після тяжкого зіткнення з власним партнером по команді.

Правий захисник Роми Зекі Челік отримав тяжку травму на четвертій хвилині матчу з Бетісом у рамках Ліги Європи. Ось тільки травмував гравця не суперник, а власний партнер по команді – Джанлука Манчіні. У спробі вибити м'яч капітан Роми наступив турку на ногу, і Зекі знадобилася заміна.

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Таким чином, Рома залишилася без обидвох своїх правих захисників. Раніше на довгий термін вибув основний гравець на цій позиції Рік Карсдорп.

Зазначимо, що вже не вперше цього сезону гравці Роми травмують один одного. Так, на початку вересня форвард Фелікс Афена-Г'ян завдав травми на тренуванні команди Джорджініо Вейналдуму. Після цього Афена-Г'яна було віддано в оренду Кремонезе.

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