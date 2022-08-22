"Иногда футбол может быть дерьмом. Всего за 2 недели Джини стал одним из нас благодаря своим человеческим качествам (о футбольных мы уже знали). К сожалению, в очень несчастливом случае он получил тяжелую травму, которая не позволит ему играть долгое время.

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Но дерьмом иногда бывает не только футбол, но и люди... Те, кто распространил слухи о том, что такой замечательный парень, как Феликс Афена-Гьян, может нести ответственность за произошедшее – настоящие подонки. Давайте все вместе сегодня вечером сыграем за Рому, за Вейналдума и за Феликса", – написал Моуринью в Instagram.

Напомним, Рома арендовала Вейналдума у ПСЖ на сезон 2022/23 и имеет право выкупа игрока. Полузащитник сыграл за "волков" только 1 официальный матч и сломал ногу на тренировке.

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