Эвертон разгромил Ньюкасл в 15-м туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

"Ириски" выдали сумасшедшую концовку в матче против "сорок". Начиная с 79 минуты Эвертон сумел забить три мяча и не пропустить. Это уже вторая подряд "сухая" победа команды Дайча.

Эвертон разгромил Ньюкасл, покинув зону вылета – Миколенко снова отыграл уверенно

Защитник Виталий Миколенко вышел с первых минут. Украинец отыграл весь матч.

Три набранных очка позволили Эвертону покинуть зону вылета, в которую они попали после снятия 10 очков. Сейчас "ириски" находятся на 17 месте с 10 баллами. Ньюкасл занимает седьмую строчку с 26 пунктами.