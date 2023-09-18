В понедельник в 8-м туре третьего по силе дивизиона состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 8-й тур

Карпаты-2 – МФК Металлург-2 – 3:1

Голы: Фетько, 15, 45, Скороход, 37 – Ковальский, 18 (п.)

Кудровка – Чайка – 1:0

Гол: Коваль, 75

Звягель – Реал Фарма – 4:0

Голы: Волынец, 45+1, Ндукве, 60, 73, Майтак, 83

Удаление: Барсуков, 71 (Реал Фарма, красная карточка)

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Вторая команда Карпат одержала уже третью победу подряд. На этот раз жертвой подопечных Романа Гнатива стал дубль запорожского МФК Металлург. Фетько великолепным ударом под перекладину вывел львовян вперед уже в начале матча, однако гости почти сразу сравняли благодаря пенальти. Скороход в конце тайма удвоил преимущество "львов", а автор первого гола оформил дубль, забив мяч в раздевалку. Вторая половина встречи прошла без взятия ворот.

Поддержала почин Карпат и Кудровка, которая в матче с Чайкой добыла уже 9 очков в последних трех матчах. Представителю черниговской области хватило одного гола, чтобы одолеть соперника и приблизиться к нему в турнирной таблице на расстояние одной победы.

Звягель после ухода Максимова и досадной осечки в двух предыдущих матчах снова включился на полную. Фарм-клуб Полесья отгрузил в ворота Реал Фармы четыре сухих мяча и поднялся на третью строчку. К слову, два крайних мяча одесситы пропустили уже в меньшинстве.