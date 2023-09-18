У понеділок у 8-му турі третього за силою дивізіону відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 8-й тур

Карпати-2 – МФК Металург-2 – 3:1

Голи: Фетько, 15, 45, Скороход, 37 – Ковальський, 18 (п.)

Кудрівка – Чайка – 1:0

Гол: Коваль, 75

Звягель – Реал Фарма – 4:0

Голи: Волинець, 45+1, Ндукве, 60, 73, Майтак, 83

Вилучення: Барсуков, 71 (Реал Фарма, червона картка)

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Друга команда Карпат здобула вже третю перемогу поспіль. Цього разу жертвою підопічних Романа Гнатіва став дубль запорізького МФК Металург. Фетько чудовим ударом під поперечину вивів львів'ян вперед вже на початку матчу, однак гості майже одразу зрівняли завдяки пенальті. Скороход наприкінці тайму подвоїв перевагу "левів", а автор першого гола оформив дубль, забивши м'яч у роздягальню. Друга половина зустрічі пройшла без взяття воріт.

Підтримала почин Карпат і Кудрівка, яка у матчі з Чайкою здобула вже 9 очок в останніх трьох матчах. Представнику чернігівської області вистачило одного гола, аби здолати суперника і наблизитись до нього у турнірній таблиці на відстань однієї перемоги.

Звягель після відходу Максимова і прикрої осічки у двох попередніх матчах знову ввімкнувся на повну. Фарм-клуб Полісся відвантажив у ворота Реал Фарма чотири сухих м'ячі і піднявся на третю сходинку. До слова, два крайніх м'ячі одесити пропустили вже у меншості.