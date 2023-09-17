Вторая лига 2023/24, 8-й тур

Дружба Мировка – ЮКСА – 2:1

Голы: Сомов, 75, Юречко, 90+6 – Синегуб, 41

Скала – Локомотив Киев – 4:1

Голы: Пучковский, 18, 24, Аверьянов, 21, Иванченко, 74 – Козишкурт, 87

Удаления: Фомин, 56 – Овчаренко, 32

Нива В – Тростянец – 1:1

Голы: Швец, 73 – Шаповал, 19

Дружба Мировка и ЮКСА сошлись в битве лидеров. Дружба имела 15 очков перед началом игры, поэтому именно ЮКСА до стартового свистка. А гол Синегуба в конце первого тайма позволил надеяться на победу и в этой игре, но хозяева отыгрались благодаря голу Сомова в середине второго тайма. Игра шла к ничьей, но Юречко на 6 компенсированной минуте принес победу Дружбе.

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Скала Стрый разбила Локомотив. Результат был добыт еще в первом тайме. Пучковский оформил дубль, еще один гол забил Аверьянов – и это на 24 минуту игры. Овчаренко еще и оставил Локомотив в меньшинстве. Однако, после перерыва Фомин выровнял составы, получив красную на 56 минуте. Команды обменялись голами Иванченко и Козишкурта под конец игры.

А винницкая Нива спасла ничью в игре с Тростянцом. Шаповал еще на 19 минуте вывел гостей вперед, но Швец сравнял счет на 73-ой.