Один из лидеров группы Б Второй лиги неожиданно уступил горожанам на своем поле. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, група Б, 7-й тур

Николаев – Полтава – 1:2

Голы: Кравченко, 33 – Стрельцов, 66 (пен.), Бузгин, 90+4

Удаление: Масалов, 20 (Николаев, красна карточка)

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Хозяева еще до середины первого тайма остались в меньшинстве. В одном из эпизодов два игрока обеих команд столкнулись в центре поля. Арбитр не останавливал игру, считая, что момент не тянет на штрафной. Однако футболисты поднимаясь не сдерживали эмоций и полузащитник Николаева Анатолий Масалов ответил на толчок соперника ударом головой и, таким образом, дал серьезную фору сопернику.

Но даже в меньшинстве "корабелы" сумели выйти вперед: после навеса со штрафного во вратарскую мяч прилетел на голову кому-то из игроков Николаева и Сергей Кравченко после отскока сумел добить мяч в сетку.

После перерыва полтавчане сравняли после навеса с углового. Однако при взятии ворот арбитр зафиксировал игру рукой у игрока Николаева, гол отменил и назначил пенальти, который четко реализовал Евгений Стрельцов.

Казалось, что поединок так и завершится боевой ничьей, однако на четвертой добавленной минуте Бузгин откликнулся на навес с центра поля и с линии штрафной головой перебросил голкипера, который, очевидно, не ожидал такого развития событий. Почти сразу арбитр дал свисток о завершении матча.

Победа принесла Полтаве 10 очков и восьмое место турнирной таблицы, Николаев с 14 баллами остался вторым.

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