Один з лідерів групи Б Другої ліги неочікувано поступився полтавцям на власному полі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, група Б, 7-й тур

Миколаїв – Полтава – 1:2

Голи: Кравченко, 33 – Стрельцов, 66 (пен.), Бузгін, 90+4

Вилучення: Масалов, 20 (Миколаїв, червона картка)

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Господарі ще до середини першого тайму залишились у меншості. В одному з епізодів два гравці обох команд зіткнулись у центрі поля. Арбітр не зупиняв гру, вважаючи, що момент не тягне на штрафний. Однак футболісти підіймаючись не стримували емоцій і півзахисник Миколаєва Анатолій Масалов відповів на поштовх суперника ударом головою і, таким чином, дав серйозну фору супернику.

Та навіть у меншості "корабели" зуміли вийти вперед: після навісу зі штрафного у воротарський майданчик м'яч прилетів на голову комусь з гравців Миколаєва і Сергій Кравченко після відскоку зумів добити сферу у сітку.

По перерві полтавці зрівняли після навісу з кутового. Однак під час взяття воріт арбітр зафіксував гру рукою у гравця Миколаєва, гол скасував і призначив пенальті, який чітко реалізував Євген Стрельцов.

Здавалось, що поєдинок так і завершиться бойовою нічиєю, однак на четвертій доданій хвилині Бузгін відгукнувся на навіс з центра поля і з лінії штрафного майданчика головою перекинув голкіпера, який, очевидно, не очікував на такий розвиток подій. Майже одразу арбітр дав свисток про завершення матчу.

Перемога принесла Полтаві 10 очок і восьму сходинку турнірної таблиці, Миколаїв з 14 балами залишився другим.

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