Состоялись сразу 9 поединков очередного тура Второй лиги. Отчеты о матчах читайте в этой новости на Футбол 24.

Вторая лига, 7-й тур

Рубикон – Левый берег – 0:2

Голы: Запорожан, 45+7, Ксенз, 90

Волчанск – Перемога – 0:3

Голы: Радченко, 21, Кича, 87 (пен), Пхакадзе, 90+1

Балканы – Виктория – 1:1

Голы: Титаевский, 33 – Аржанов, 81 (пен)

Днепр Черкассы – Нива Винница – 0:2

Голы: Громок, 49, Брижчук, 69

Карпаты – Чернигов – 5:0

Голы: Романченко, 6 (аг), Чачуа, 15, 67, Гуменюк, 64, Приймак, 77

Кристалл – Скорук – 0:1

Гол: Клименко, 66

Удаление: Гуркуша, 55 (Кристалл)

МФК Металлург – Таврия Симферополь – 2:1

Голы: Сидоров, 7, Коваленко, 87 – Барлад, 14

Никополь – Сумы – 1:1

Голы: Тяпкин, 51 – Приходько, 86 (пен)

Чайка – ЛНЗ – 0:4

Голы: Сафонов, 50, Замуренко, 59, Пучковский, 60, Сула, 90+3

Левый берег не знал вкуса поражений в текущем сезоне Второй лиги. Очередной жертвой киевлян стал Рубикон, который они без проблем одолели благодаря голам на последних мгновениях первого и второго таймов.

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ЛНЗ вслед за Левым берегом тоже не планировал сбавлять обороты. Команда в первом тайме матча с Чайкой не могла размочить счет, но после перерыва все же ее прорвало – коллектив забил 4 мяча и не пропустил ни одного. Вместе с Левым берегом у ЛНЗ 18 очков, они делят первую и вторую ступени.

Карпаты после 5 побед на старте сезона потерпели три поражения подряд в последних матчах (в Кубке Волыни (2:3), во Второй лиге ЛНЗ (0:1) и Диназу (0:1). Матч с Черниговом должен был стать свежим глотком воздуха. И стал. Команда Тлумака с невероятным преимуществом на футбольном поле разгромила гостей. Все началось с автогола Романченко, а продолжилось дублем Чачуа и мячом Гуменюка. Завершил избиение Чернигова Приймак шедевральным ударом из-за пределов штрафной в самую девятку – финальные 5:0 на табло. Карпаты набрали 12 очков и поднялись на 6 место группы А.

Состоялись и другие матчи: Перемога разгромила Волчанск, Балканы разошлись миром с Викторией, Нива Винница переиграла черкасский Днепр, а Скорук вырвал три очка в матче с Кристаллом. Также МФК Металлург дожал на последних минутах Таврию-Симферополь, а Сумы спасли очко в поединке с Никополем.

Турнирная таблица Второй лиги