Вторая лига: Карпаты погромом реабилитировались за поражения, ЛНЗ и Левый берег продолжили побеждать – все результаты
Состоялись сразу 9 поединков очередного тура Второй лиги. Отчеты о матчах читайте в этой новости на Футбол 24.
Вторая лига, 7-й тур
Рубикон – Левый берег – 0:2
Голы: Запорожан, 45+7, Ксенз, 90
Волчанск – Перемога – 0:3
Голы: Радченко, 21, Кича, 87 (пен), Пхакадзе, 90+1
Балканы – Виктория – 1:1
Голы: Титаевский, 33 – Аржанов, 81 (пен)
Днепр Черкассы – Нива Винница – 0:2
Голы: Громок, 49, Брижчук, 69
Карпаты – Чернигов – 5:0
Голы: Романченко, 6 (аг), Чачуа, 15, 67, Гуменюк, 64, Приймак, 77
Кристалл – Скорук – 0:1
Гол: Клименко, 66
Удаление: Гуркуша, 55 (Кристалл)
МФК Металлург – Таврия Симферополь – 2:1
Голы: Сидоров, 7, Коваленко, 87 – Барлад, 14
Никополь – Сумы – 1:1
Голы: Тяпкин, 51 – Приходько, 86 (пен)
Чайка – ЛНЗ – 0:4
Голы: Сафонов, 50, Замуренко, 59, Пучковский, 60, Сула, 90+3
Левый берег не знал вкуса поражений в текущем сезоне Второй лиги. Очередной жертвой киевлян стал Рубикон, который они без проблем одолели благодаря голам на последних мгновениях первого и второго таймов.
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ЛНЗ вслед за Левым берегом тоже не планировал сбавлять обороты. Команда в первом тайме матча с Чайкой не могла размочить счет, но после перерыва все же ее прорвало – коллектив забил 4 мяча и не пропустил ни одного. Вместе с Левым берегом у ЛНЗ 18 очков, они делят первую и вторую ступени.
Карпаты после 5 побед на старте сезона потерпели три поражения подряд в последних матчах (в Кубке Волыни (2:3), во Второй лиге ЛНЗ (0:1) и Диназу (0:1). Матч с Черниговом должен был стать свежим глотком воздуха. И стал. Команда Тлумака с невероятным преимуществом на футбольном поле разгромила гостей. Все началось с автогола Романченко, а продолжилось дублем Чачуа и мячом Гуменюка. Завершил избиение Чернигова Приймак шедевральным ударом из-за пределов штрафной в самую девятку – финальные 5:0 на табло. Карпаты набрали 12 очков и поднялись на 6 место группы А.
Состоялись и другие матчи: Перемога разгромила Волчанск, Балканы разошлись миром с Викторией, Нива Винница переиграла черкасский Днепр, а Скорук вырвал три очка в матче с Кристаллом. Также МФК Металлург дожал на последних минутах Таврию-Симферополь, а Сумы спасли очко в поединке с Никополем.