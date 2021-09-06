В матче 7-го тура Первой лиги команда из Липовой Долины одолела одного из фаворитов турнира. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 7-й тур

Альянс – Кривбасс – 2:1

Голы: Загинайлов, 4, Агапов, 72 – Дебелко, 77 (пен.)

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Хозяева неожиданно вышли вперед уже на четвертой минуте матча. Разогнав атаку левым флангом мяч попал к Валерию Рогозинскому. Тот под давлением Зотька отпасовал на партнера, который зряче навесил в район одиннадцатиметровой отметки. Сергей Загинайлов удачно расположившись между двумя защитниками срезал мяч в ворота Богдана Сарнавского.

Следующего гола пришлось ждать почти 70 минут. Здесь героем эпизода стал Николай Агапов, который, обойдя нескольких соперников, ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол. Кипер Кривбасса в падении пытался помешать взятию ворот, но круглый коварно ударился о газон и перескочил через Сарнавского. Но совсем скоро гости возродили интригу в матче: Дениса Васина завалили в штрафной Альянса и Роман Дебелко с отметки сократил счет. На большее, однако, не хватило времени и сил.

Как следствие, первое поражение Кривбасса в сезоне оставило его с 16-ю пунктами вторым в турнирной таблице Первой лиги, Альянс набрал 10 баллов и поднялся на седьмую строчку.

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