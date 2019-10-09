Вторая лига: Нива Т на последних секундах одолела Буковину и сохранила лидерство, ВПК-Агро разгромил Горняк

Состоялся 14-й тур во Второй лиге. Счет и ход событий читайте на "Футбол 24".
Вторая лига 2019/20, 14-й тур
Група А
Оболонь-Бровар-2 – Полесье – 0:3
Голы: Чернецкий, 12, Тержи, 74, Галенков, 88
Нива В. – Подолье – 2:0
Голы: Шпикула, 12 (аг.), Маляренко, 58
Удаление: Опря, 65 (красная карточка, Подолье)
Нива Т. – Буковина – 2:1
Голы: Герт, 45+1 (пен.), Кисленко, 90 – Мунтян, 17
Удаление: Кохман, 60 (вторая желтая карточка, Нива) – Мунтян, 74 (вторая желтая карточка, Буковина)
Альянс – Никополь – 2:0
Голы: Шарай, 2 (пен.), Сулиман, 17
Чайка – Верес – 1:2
Голы: Тименко, 77 – Соломка, 43, 65
Нереализованный пенальти: Соломка, 43 (Верес)
Энергия оштрафована на 25 тысяч гривен за пластиковую бутылку
Група Б
Черноморец-2 – Кристалл – 1:2
Голы: Журкан, 25 – Цой, 45+1, Апостолюк, 57
ВПК-Агро – Горняк – 5:1
Голы: Алексанов, 25, Будняк, 49, Шмигельский, 54, Логинов, 81, Маргарян, 89 – Гвоздевич, 20
Таврия-Симферополь – Энергия – 1:1
Голы: Бурковский, 47 – Бафаловский, 33
Реал Фарма – Николаев-2 – 1:0
Голы: Шаповаленко, 10
Ужгород – Калуш – 1:0
Голы: Корольчук, 36
Игроки жестоко избили болельщиков после матча – безжалостный ровенский футбол
В обеих группах Второй лиги состоялись очередные матчи 14-го тура. В четырех поединках победу праздновали хозяева, в трех – гости и лишь один поединок закончился вничью. Самым скандальным матчем стала игра между тернопольской Нивой и Буковиной, ознаминовавшаяся двумя удалениями и победным голом Нивы на последней минуте.
После этого тура в группе А лидерство уверенно удерживает тернопольская Нива, набравшая 29 очков. Затем следуют Полесье – 27 очков и Верес – 23 очка. Замыкает таблицу Оболонь-Бровар-2 с 8-ю пунктами.
В группе Б первое место занимает Кристалл с 34-мя очками. Следом идут ВПК-Агро – 31 очко и Альянс – 29 очков. На самом дне оказался Авангард К с 6-ю пунктами.