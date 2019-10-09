Вторая лига: Нива Т на последних секундах одолела Буковину и сохранила лидерство, ВПК-Агро разгромил Горняк

Состоялся 14-й тур во Второй лиге. Счет и ход событий читайте на "Футбол 24".

Вторая лига 2019/20, 14-й тур

Група А

Оболонь-Бровар-2 – Полесье – 0:3

Голы: Чернецкий, 12, Тержи, 74, Галенков, 88

Нива В. – Подолье – 2:0

Голы: Шпикула, 12 (аг.), Маляренко, 58

Удаление: Опря, 65 (красная карточка, Подолье)

Нива Т. – Буковина – 2:1

Голы: Герт, 45+1 (пен.), Кисленко, 90 – Мунтян, 17

Удаление: Кохман, 60 (вторая желтая карточка, Нива) – Мунтян, 74 (вторая желтая карточка, Буковина)

Альянс – Никополь – 2:0

Голы: Шарай, 2 (пен.), Сулиман, 17

Чайка – Верес – 1:2

Голы: Тименко, 77 – Соломка, 43, 65

Нереализованный пенальти: Соломка, 43 (Верес)

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Група Б

Черноморец-2 – Кристалл – 1:2

Голы: Журкан, 25 – Цой, 45+1, Апостолюк, 57

ВПК-Агро – Горняк – 5:1

Голы: Алексанов, 25, Будняк, 49, Шмигельский, 54, Логинов, 81, Маргарян, 89 – Гвоздевич, 20

Таврия-Симферополь – Энергия – 1:1

Голы: Бурковский, 47 – Бафаловский, 33

Реал Фарма – Николаев-2 – 1:0

Голы: Шаповаленко, 10

Ужгород – Калуш – 1:0

Голы: Корольчук, 36

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В обеих группах Второй лиги состоялись очередные матчи 14-го тура. В четырех поединках победу праздновали хозяева, в трех – гости и лишь один поединок закончился вничью. Самым скандальным матчем стала игра между тернопольской Нивой и Буковиной, ознаминовавшаяся двумя удалениями и победным голом Нивы на последней минуте.

После этого тура в группе А лидерство уверенно удерживает тернопольская Нива, набравшая 29 очков. Затем следуют Полесье – 27 очков и Верес – 23 очка. Замыкает таблицу Оболонь-Бровар-2 с 8-ю пунктами.

В группе Б первое место занимает Кристалл с 34-мя очками. Следом идут ВПК-Агро – 31 очко и Альянс – 29 очков. На самом дне оказался Авангард К с 6-ю пунктами.