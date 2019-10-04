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Энергия оштрафована на 25 тысяч гривен за пластиковую бутылку

4 октября 22:55 25 Читати українською
Энергия оштрафована на 25 тысяч гривен за пластиковую бутылку
ФК Энергия / Фото из соцсетей

Новокаховский клуб получил суровое наказание за выходку зрителя – болельщики могут надолго остаться без видеотрансляций матчей любимой команды.

 

Дисциплинарный комитет оштрафовал футбольный клуб Энергия из Новой Каховки на 25 тысяч гривен. Причиной такого достаточно сурового наказания стала брошенная с трибун пластиковая бутылка, попавшая в бокового арбитра матча Энергия – ВПК Агро.

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На своей странице в социальной сети Фейсбук клуб опубликовал обращение к болельщикам, в котором сообщил, что выплата штрафа не позволит потратить эту сумму на столь необходимую технику для проведения прямых трансляций домашних матчей команды.

К слову, Энергия в этом матче уступила ВПК Агро со счетом 2:4. После 12-го тура клуб из Новой Каховки с 15-ю пунктами занимает шестую строчку группы Б Второй лиги. ВПК Агро с 25 очками идет вторым.

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Вторая лига Энергия Новая Каховка Энергия Новая Каховка Энергия Новая Каховка - ВПК-Агро
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