Друга ліга: Нива Т на останніх секундах здолала Буковину і зберегла лідерство, ВПК-Агро розгромив Гірник

Відбувся 14-й тур у Другій лізі. Рахунки та перебіг подій читайте на "Футбол 24".

Друга ліга 2019/20, 14-й тур

Група А

Оболонь-Бровар-2 – Полісся – 0:3

Голи: Чернецький, 12, Тержі, 74, Галенков, 88

Нива В. – Поділля – 2:0

Голи: Шпікула, 12 (аг.), Маляренко, 58

Вилучення: Опря, 65 (червона картка, Поділля)

Нива Т. – Буковина – 2:1

Голи: Герт, 45+1 (пен.), Кисленко, 90 – Мунтян, 17

Вилучення: Кохман, 60 (друга жовта картка, Нива) – Мунтян, 74 (друга жовта картка, Буковина)

Альянс – Нікополь – 2:0

Голи: Шарай, 2 (пен.), Суліман, 17

Чайка – Верес – 1:2

Голи: Тименко, 77 – Соломка, 43, 65

Нереалізований пенальті: Соломка, 43 (Верес)

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Група Б

Чорноморець-2 – Кристал – 1:2

Голи: Журкан, 25 – Цой, 45+1, Апостолюк, 57

ВПК-Агро – Гірник – 5:1

Голи: Алексанов, 25, Будняк, 49, Шмигельський, 54, Логінов, 81, Маргарян, 89 – Гвоздевич, 20

Таврія-Сімферополь – Енергія – 1:1

Голи: Бурковський, 47 – Бафаловський, 33

Реал Фарма – Миколаїв-2 – 1:0

Голи: Шаповаленко, 10

Ужгород – Калуш – 1:0

Голи: Корольчук, 36

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У обох групах Другої ліги відбулись чергові матчі 14-го туру. У чотирьох поєдинках перемогу святкували господарі, у трьох – гості і лише один поєдинок закінчився унічию. Найскандальнішим матчем стала гра між тернопільською Нивою та Буковиною, який ознаменувався двома вилученнями і переможним голом Ниви на останній хвилині.

Після цього туру у групі А лідерство впевнено утримує тернопільська Нива, що набрала 29 очок. За нею йдуть Полісся – 27 очок та Верес – 23 очки. Замикає таблицю Оболонь-Бровар-2 з 8-ма пунктами.

У групі Б першу сходинку посідає Кристал з 34-ма очками. Слідом йдуть ВПК-Агро – 31 очко і Альянс – 29 очок. На самому дні опинився Авангард К з 6-ма пунктами.