Друга ліга: Нива Т на останніх секундах здолала Буковину і зберегла лідерство, ВПК-Агро розгромив Гірник

Відбувся 14-й тур у Другій лізі. Рахунки та перебіг подій читайте на "Футбол 24".
Друга ліга 2019/20, 14-й тур
Група А
Оболонь-Бровар-2 – Полісся – 0:3
Голи: Чернецький, 12, Тержі, 74, Галенков, 88
Нива В. – Поділля – 2:0
Голи: Шпікула, 12 (аг.), Маляренко, 58
Вилучення: Опря, 65 (червона картка, Поділля)
Нива Т. – Буковина – 2:1
Голи: Герт, 45+1 (пен.), Кисленко, 90 – Мунтян, 17
Вилучення: Кохман, 60 (друга жовта картка, Нива) – Мунтян, 74 (друга жовта картка, Буковина)
Альянс – Нікополь – 2:0
Голи: Шарай, 2 (пен.), Суліман, 17
Чайка – Верес – 1:2
Голи: Тименко, 77 – Соломка, 43, 65
Нереалізований пенальті: Соломка, 43 (Верес)
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Група Б
Чорноморець-2 – Кристал – 1:2
Голи: Журкан, 25 – Цой, 45+1, Апостолюк, 57
ВПК-Агро – Гірник – 5:1
Голи: Алексанов, 25, Будняк, 49, Шмигельський, 54, Логінов, 81, Маргарян, 89 – Гвоздевич, 20
Таврія-Сімферополь – Енергія – 1:1
Голи: Бурковський, 47 – Бафаловський, 33
Реал Фарма – Миколаїв-2 – 1:0
Голи: Шаповаленко, 10
Ужгород – Калуш – 1:0
Голи: Корольчук, 36
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У обох групах Другої ліги відбулись чергові матчі 14-го туру. У чотирьох поєдинках перемогу святкували господарі, у трьох – гості і лише один поєдинок закінчився унічию. Найскандальнішим матчем стала гра між тернопільською Нивою та Буковиною, який ознаменувався двома вилученнями і переможним голом Ниви на останній хвилині.
Після цього туру у групі А лідерство впевнено утримує тернопільська Нива, що набрала 29 очок. За нею йдуть Полісся – 27 очок та Верес – 23 очки. Замикає таблицю Оболонь-Бровар-2 з 8-ма пунктами.
У групі Б першу сходинку посідає Кристал з 34-ма очками. Слідом йдуть ВПК-Агро – 31 очко і Альянс – 29 очок. На самому дні опинився Авангард К з 6-ма пунктами.