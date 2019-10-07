Игроки жестоко избили болельщиков после матча – безжалостный ровенский футбол

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Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат
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Зінченко отримав сигнал Гвардіоли та цікаві вердикти від англійських ЗМІ за унікальний для українця матч у Ман СітіАнглия — 19:20 973
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