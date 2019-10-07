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Игроки жестоко избили болельщиков после матча – безжалостный ровенский футбол

21:24 188 Читати українською
Игроки жестоко избили болельщиков после матча – безжалостный ровенский футбол
Фото Ровенская районная федерация футбола

Эмоции бурлят не только в матчах высших украинских дивизионов, а и на районных уровнях.

На Ровенщине в рамках чемпионата района встретились Славия-2 (Большая Емельяна) и РОКО (Городок).

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После поединка гости что-то не поделили с местными болельщиками, что переросло в массовую драку. Игроки РОКО не стыдились руками и ногами доказывать свою правоту в этом конфликте.

К счастью, в схватке никто серьезно не пострадал.

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