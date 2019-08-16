Вторая лига: Кристалл в большинстве уничтожил Реал Фарма, Горняк и Николаев-2 расписали феерическую ничью

Состоялись матчи 4-го тура украинской Второй Лиги.

Вторая лига 2019/20, 4-й тур

Авангард-2 – Энергия – 1:2

Голы: Максименко, 45 – Кривич, 13, Бочак, 82

ВПК Агро – Альянс – 1:0

Гол: Шарко, 52

Горняк – Николаев-2 – 3:3

Голы: Бука, 22, Гвоздевич, 72, 73 – Швец, 5, Заричнюк, 7, Толгаренко, 49

Нива В – Верес – 1:1

Голы: Долинский, 55 – Шестаков, 51

Оболонь-2 – Калуш – 0:0

Таврия-Симферополь – Никополь – 1:0

Гол: Бижко, 87

Диназ – Буковина – 3:2

Голы: Бовтрук, 9, Бриженко, 18, Марченко, 87 – Палагнюк, 13, Полянський, 39

Нива Т – Полесье – 1:0

Гол: Кисленко, 90+3

Реал Фарма – Кристалл – 0:5

Голы: Барладим, 15, 53, 85, Цой, 28, Крутин, 90+5

Удаление: Горбовский, 78

Ужгород – Подолье – 0:0

Горняк и Николаев-2 не смогли выявить сильнейшего и разошлись результативной ничьей. Швец и Заричнюк вывели гостей вперед, но Бука один гол отыграл еще до перерыва. Во второй половине Толгаренко еще увеличил преимущество Николаева-2, но Гвоздевич оформил дубль в минуту и спас ничью.

Друга ліга: Полісся розгромило Оболонь-2, Нива Т переграла Буковину

Кристалл на выезде разбил Реал Фарма. Героем матча стал Барладым, который оформил хет-трик, голами также отметились Цой и Крутин. Горбовский получил вторую желтую карточку на 78-ой минуте и оставил Реал Фарму в меньшинстве.

Таким образом, Кристалл вместе с Горняком и Энергией набрали по 10 очков и возглавляют группу B. Полесье благодаря победе догнал Ниву Т, набрав по 9 очков и возглавляют группу A.