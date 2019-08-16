Друга ліга: Кристал в більшості знищив Реал-Фарму, Гірник та Миколаїв-2 розписали феєричну нічию

Відбулись матчі 4-го туру української Другої Ліги.

Друга ліга 2019/20, 4-й тур

Авангард-2 – Енергія – 1:2

Голи: Максименко, 45 – Кривич, 13, Бочак, 82

ВПК Агро – Альянс – 1:0

Гол: Шарко, 52

Гірник – Миколаїв-2 – 3:3

Голи: Бука, 22, Гвоздевич, 72, 73 – Швець, 5, Зарічнюк, 7, Толгаренко, 49

Нива В – Верес – 1:1

Голи: Долінський, 55 – Шестаков, 51

Оболонь-2 – Калуш – 0:0

Таврія-Сімферополь – Нікополь – 1:0

Гол: Біжко, 87

Діназ – Буковина – 3:2

Голи: Бовтрук, 9, Бриженко, 18, Марченко, 87 – Палагнюк, 13, Полянський, 39

Нива Т – Полісся – 1:0

Гол: Кисленко, 90+3

Реал Фарма – Кристал – 0:5

Голи: Барладим, 15, 53, 85, Цой, 28, Крутін, 90+5

Вилучення: Горбовський, 78

Ужгород – Поділля – 0:0

Гірник та Миколаїв-2 не змогли виявити сильнішого і розійшлись результативною нічиєю. Швець та Зарічнюк вивели гостей вперед, але Бука один гол відіграв ще до перерви. В другій половині Толгаренко ще збільшив перевагу Миколаєва-2, алеГвоздевич оформив дубль за хвилину і врятував нічию.

Друга ліга: Полісся розгромило Оболонь-2, Нива Т переграла Буковину

Кристал на виїзді розбив Реал Фарму. Героєм матчу став Барладим, який оформив хет-трик, голами відзначились Цой та Крутін. Горбовський отримав другу жовту картку на 78-ій хвилині і залишив Реал-Фарму в меншості.

Таким чином, Кристал разом з Гірником та Енергією набрали по 10 очок та очолюють групу B. Полісся завдяки перемозі наздогнав Ниву Т, набравши по 9 очок та очолюють групу A.