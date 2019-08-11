Друга ліга: Полісся розгромило Оболонь-2, Нива Т переграла Буковину

Відбулись завершальні матчі 3-го туру Другої ліги.

Друга ліга 2019/20, 3-й тур

Буковина – Нива Т – 0:2

Голи: Різник, 68, Кохман, 81

Гірник – ВПК-Агро – 1:0

Гол: Кателін, 83

Калуш – Ужгород – 2:1

Голи: Книш, 48, Савошко, 60 – Машталір, 40

Нікополь – Альянс – 1:1

Голи: Молочко, 62 – Анцибор, 20

Енергія – Таврія-Сімферополь – 1:0

Гол: Махнєв, 84, (пен.)

Миколаїв-2 – Реал-Фарма – 1:1

Голи: Березнянський, 60 – Горбовський, 45+2

Полісся – Оболонь-2 – 4:1

Голи: Галенко, 42, Немтінов, 50, Даудов, 54, 62 – Потопальський, 74

Полісся без проблем розбила Оболонь-Бровар 2. В першому таймі Галенко відкрив рахунок в матчі. По перерві Немтінов подвоїв перевагу, а Даудов оформив дубль. Потопальський відзначився голом престижу. Енергія вирвала перемогу в Таврії Сімферополь завдяки реалізованому пенальті на 84-ій хвилині.

Друга ліга: Верес здолав Чайку, Нива В поступилась Поділлю, Кристал виявився сильнішим за Чорноморець-2

Нива Т на виїзді переграла Буковину завдяки голам Різника та Кохмана у другому таймі. Калуш здобула виїзну перемогу над Ужгородом, на гол Машталіра результативно відповіли Книш та Савошко.

Таким чином, Полісся набрало 9 очок та очолює групу А, Калуш з 7 пунктами розташувалась на 2 сходинці, а Нива Т, Верес, Поділля та Оболонь-Бровар 2 набрали по 6 очок. Гірник же очолює групу Б з 9 пунктами, Кристал, Енергія та Миколаїв-2 мають в активі по 7 очок.