Состоялись матчи 13-го тура в рамках Второй лиги, в которых, в частности, Карпаты переиграли аутсайдера первенства. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Вторая лига 2021/22, 13-й тур

Балканы – Энергия – 1:0

Гол: Федосов, 90

Рубикон – ЛНЗ – 1:2

Голы: Покойовый, 16 – Бобко, 35, Галенко, 76

Таврия-Симферополь – Перемога – 2:2

Голы: Алексей Бойко, 7, Барладым, 50 – Кича, 28, Валеев, 41

Удаление: Чмеленко, 86

Карпаты – Любомир – 2:0

Голы: Болденков, 20, Кожанов, 70

Балканы минимально переиграли Энергию, приблизившись к тройке лидеров. Матч приближался к безголевой ничьей, однако Федосов конце встречи принес победу Балканам. Во втором матче группы Б Таврия Симферополь и Перемога разошлись результативной ничьей. Бойко вывел Таврию вперед уже на 7 минуте, однако Кича и Валеев еще до перерыва вывели Перемогу вперед. Барладым после перерыва выровнял положение, а удаление Чмеленко не повлияло на результат.

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В матчах группы А определился квартет лидеров. ЛНЗ в волевом стиле обыграл Рубикон. Покойовый в начале встречи вывел хозяев вперед, но Бобко еще до перерыва сравнял счет ударом с отметки. А во втором тайме Галенко также реализовал пенальти, принеся победу ЛНЗ, что помогло команде подняться на третью строчку.

Карпаты уверенно победили Любомир. Счет открыл Болденков, который замкнул навес Кожанова со штрафного. Любомир не смог навязать серьезную борьбу "львам" и пропустил во второй раз уже после перерыва – тот же Кожанов элегантным ударом в касание с лету поставил точку во встрече.

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