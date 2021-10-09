Почетный президент Левого берега Николай Павлов оценил перспективы сына Александра Усика в футболе, который делает свои первые шаги в клубе Второй лиги.

"Усик мог куда угодно отправить своего сына. Он его привел сюда, где условия есть. Он приезжает, смотрит на мальчика. Этот парень мне так нравится.

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Помнишь, был Пуйоль в Барселоне? Посмотрите на сына Усика – и вспомните через 10 лет. Это будущий Пуйоль, только в Украине. Бомба. Отбор, убивает, прическа такая, харизма у него есть. Видно, это от папы с мамой", – отметил Павлов в интервью Sportarena.

К слову, Левый берег сейчас возглавляет группу А во Второй Лиге, имея 30 очков после 11 сыгранных туров. Карпаты отстают от лидера на 3 пункта, занимая второе место.

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