Відбулись матчі 13-го туру в рамках Другої ліги, в яких, зокрема, Карпати переграли аутсайдера першості. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Друга ліга 2021/22, 13-й тур

Балкани – Енергія – 1:0

Гол: Федосов, 90

Рубікон – ЛНЗ – 1:2

Голи: Покойовий, 16 – Бобко, 35, Галенко, 76

Таврія-Сімферополь – Перемога – 2:2

Голи: Олексій Бойко, 7, Барладим, 50 – Кіча, 28, Валєєв, 41

Вилучення: Чмеленко, 86

Карпати – Любомир – 2:0

Голи: Болденков, 20, Кожанов, 70

Балкани мінімально переграли Енергію, наблизившись до трійки лідерів. Матч наближався до безгольової нічиєї, проте Федосов наприкінці зустрічі приніс перемогу Балканам. У другому матчі групи Б Таврія-Сімферополь та Перемога розійшлись результативною нічиєю. Бойко вивів Таврію вперед вже на 7 хвилині, проте Кіча та Валєєв ще до перерви вивели Перемогу вперед. Барладим по перерві вирівняв становище, а вилучення Чмеленка не вплинуло на результат.

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У матчах групи А визначився квартет лідерів. ЛНЗ у вольовому стилі обіграв Рубікон. Покойовий на початку зустрічі вивів господарів вперед, але Бобко ще до перерви зрівняв рахунок ударом з позначки. А у другому таймі Галенко також реалізував пенальті, принісши перемогу ЛНЗ, що допомогло команді піднятись на третю сходинку.

Карпати впевнено перемогли Любомир. Рахунок відкрив Болденков, який замкнув навіс Кожанова зі штрафного. Любомир не зміг нав'язати серйозну боротьбу "левам" та пропустив вдруге вже по перерві – той таки Кожанов елегантним ударом в дотик з лету поставив крапку в зустрічі.

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