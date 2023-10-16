Вторая лига 2023/24, 13-й тур

Реал-Фарма – ВАСТ – 1:2

Голы: Барсуков, 38 – Шмат, 6, (пен.), Студенко, 40, (пен.)

Локомотив Киев – Карпаты-2 – 1:1

Голы: Титаренко, 89, (пен.) – Сидун, 10

Удаления: Блазунь, 70 – Скороход, 70

МФК Металлург-2 – Скала 1911 – 3:2

Голы: Толок, 41, Иродовский, 69, 90+3 – Яната, 20, Николишин, 62, (пен.)

Чайка – Тростянец – 3:0

Голы: Эмере, 33, Вечурко, 55, Музыченко, 66

В понедельник в рамках 13-го тура Второй лиги было сыграно четыре поединка – игра между Звягелем и Рухом-2 была перенесена. ВАСТ впервые одержал победу в чемпионате, обыграв Реал Фарму. Аутсайдер повел в счете на 6 минуте, Шмат реализовал пенальти. Барсуков сравнял счет, но Студенко еще до перерыва принес победу Васту ударом с пенальти.

Директор украинского клуба прокомментировал слухи о снятии с чемпионата – команда снова не поехала на матч тура

Карпаты-2 упустили победу над киевским Локомотивом. Сидун вывел "львов" вперед на 10 минуте. Команды доигрывали в меньшинстве – Блазуня и Скорохода удалили на 70 минуте. А Титаренко на последних минутах реализовал пенальти, спасая ничью для Локомотива.

МФК Металлург-2 в результативном матче переиграл Скалу. Команды обменялись голами в первом тайме, а после перерыва на гол Николишина с пенальти дублем ответил Иродовский, забив решающий мяч на 90+3. А в последнем поединке игрового дня Чайка разгромила Тростянец. Эмере открыл счет в первом тайме, а Вечурко и Музыченко добили соперника после перерыва.

Дубль Руха повторил легендарные 8:2 МЮ, сокрушительное поражение Карпат-2, Звягель громит и без Максимова: Вторая лига