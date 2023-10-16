Друга ліга 2023/24, 13-й тур

Реал-Фарма – ВАСТ – 1:2

Голи: Барсуков, 38 – Шмат, 6, (пен.), Студенко, 40, (пен.)

Локомотив Київ – Карпати-2 – 1:1

Голи: Титаренко, 89, (пен.) – Сидун, 10

Вилучення: Блазунь, 70 – Скороход, 70

МФК Металург-2 – Скала 1911 – 3:2

Голи: Толок, 41, Іродовський, 69, 90+3 – Яната, 20, Ніколишин, 62, (пен.)

Чайка – Тростянець – 3:0

Голи: Емере, 33, Вечурко, 55, Музиченко, 66

У понеділок в рамках 13-го туру Другої ліги було зіграно чотири поєдинки – гра між Звягелем та Рухом-2 була перенесена. ВАСТ вперше здобув перемогу в чемпіонаті, обігравши Реал Фарму. Аутсайдер повів у рахунку на 6 хвилині, Шмат реалізував пенальті. Барсуков зрівняв рахунок, але Студенко ще до перерви приніс перемогу Васту ударом з пенальті.

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Карпати-2 втратили перемогу над київським Локомотивом. Сидун вивів "левів" вперед на 10 хвилині. Команди догравали в меншості – Блазуня та Скорохода вилучили на 70 хвилині. А Титаренко на останніх хвилинах реалізував пенальті, врятувавши нічию для Локомотива.

МФК Металург-2 у надрезультативному матчі переграв Скалу. Команди обмінялись голами в першому таймі, а по перерві на гол Ніколишина з пенальті дублем відповів Іродовський, забивши вирішальний м'яч на 90+3. А в останньому поєдинку ігрового дня Чайка розгромила Тростянець. Емере відкрив рахунок у першому таймі, а Вечурко та Музиченко добили суперника по перерві.

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