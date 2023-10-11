Очередной тур Второй лиги подарил ряд очень интересных результатов.

Вторая лига, 12 тур

Рух-2 – МФК Металлург-2 – 8:2

Голы: Рунич, 12, 13, 58, 63, Дуць, 33, Пидгурский, 69, Непейпиев, 75, Лебедь, 90+2 – Толок, 8, Хуссин, 62

Карпаты-2 – Дружба Мировка – 0:5

Голы: Сомов, 36, Юзефович, 43, Порохня, 47, Грищенко, 55, Захаревич, 66

Скала 1911 – Реал Фарма – 2:1

Голы: Пучковский, 48, Николишин, 67 – Барсуков, 50 (пен.)

Удаление: Солобчук, 79 (С)

Кудровка – Звягель – 0:4

Голы: Чередниченко, 28, Волынец, 29, Ндукве, 38, Лавренюк, 87

Тростянец – Кремень-2 – 2:1

Голы: Гезело, 18, Яременко, 33 – Пятибрат, 56

Нива В – Чайка – 0:1

Гол: Семенец, 71

Дубль Руха устроил сверстникам из МФК Металлург повторение легендарных 8:2 между МЮ и Арсеналом 12-летней давности. Покер оформил Василий Рунич, часто выступающий и за главную команду "желто-черных".

Директор украинского клуба прокомментировал слухи о снятии с чемпионата – команда снова не поехала на матч тура

А вот соседские Карпаты отличились со знаком "минус", проглотив 5 голов от Дружбы. Мировчане увеличили свой отрыв на вершине таблицы до 4 очков.

Скала 1911 дожала Реал Фарму, хотя концовку встречи проводила в меньшинстве. Звягель держится среди лидеров даже после потери Юрия Максимова. Кудровка стала легкой добычей для подопечных Сергея Шищенко.

Матч Тростянца и дубля Кременя затянулся на лишние полтора часа из-за воздушной тревоги. В конце концов победу праздновали хозяева. Чайка минимально одолела винницкую Ниву и идет в топ-3.

Курьез во Второй лиге: роскошный автогол принес дебютную победу экс-ассистенту Кварцяного