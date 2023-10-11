"Клуб с розыгрыша никто снимать не будет. Матч с ЮКСА официально перенесен. Предварительная дата проведения – 1 ноября. У нас проблема не в финансах, а в количестве футболистов. У нас в заявке всего 16 футболистов.

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Плюс заболело трое игроков и главный тренер Чорний – у них высокая температура. У Змиевского и Колоскова травмы, а Волынец вернулся, но проходит реабилитацию после операции. У нас осталось только 10 игроков. Я позвонил президенту ЮКСА, он пошел навстречу. Мы направили официальные письма в ПФЛ, согласовали предварительную дату и все официально согласовали. Трансферное окно закрыто и мы можем дозаявлять только свободных агентов. Поэтому сейчас идет поиск игроков.

Доиграет ли ВАСТ до конца чемпионата? Я надеюсь на это, буду прикладывать для этого максимум усилий.

Ситуация с задолженностью есть, финансовая ситуация нестабильна, но мы ее решаем и постепенно выплачиваем средства. Наши игроки понимают, что сейчас ограниченное финансирование и большинство входит в положение. Говорить, что у нас нет денег, чтобы поехать на матч – неправильно. Билеты на выездную игру с ЮКСА были уже куплены", – сказал Шиманец в комментарии Українському футболу.

Напомним, это уже третий такой случай со стороны ВАСТа: ранее (в 4-м туре) он не поехал на игру со Скалой, пожаловавшись на массовое отравление игроков, а в следующем туре не смог принять Карпаты-2 якобы из-за проблем со стадионом.

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