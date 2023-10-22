В воскресенье 14-й тур в третьем по силе дивизионе завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 14-й тур

Локомотив – Кремень-2 – 3:1

Голы: Козий, 28, Каранга, 73, 90+3 – Заиченко, 5

Карпаты-2 – Кудровка – 2:3

Голы: Шах, 52 (п.), Сидун, 72 – Кулик, 29, Чепурненко, 54, Гармаш, 79

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В битве аутсайдеров Локомотив принимал вторую команду Кремня. Гости неожиданно вышли вперед уже на 5-й минуте: Рокотянский перехватил неудачный пас соперника вблизи своих ворот, ворвался левым флангом в штрафную площадь и прострелил на дальнюю штангу. Мяч пролетел мимо 4 (!!!) защитников, и Заиченко точно замкнул в сетку. Киевляне смогли пробить худшую защиту Второй лиги лишь в середине первого тайма: Богдан поборолся в штрафной Кремня, не позволил мячу выйти за пределы поля и отдал на Сахненко, который навесил прямо на голову Козию – 1:1.

Следующего гола пришлось ждать почти весь тайм, но оно того стоило: Каранга получил заброс в район одиннадцатиметровой отметки, обыграл двух защитников, переложил сферу под левую ногу и выстрелил точно под перекладину. Уже в добавленное время Ян оформил дубль, добив сферу после навеса с углового. Победа принесла Локомотиву 11 очков и оставила на тринадцатой строчке турнирной таблицы, Кремень потерпел уже 12-е поражение и с одним очком идет последним.

Карпаты-2 на своем поле уступили Кудровке. Кулик в середине тайма вывел гостей вперед: "львы" увлеклись атакой, потеряли мяч в чужой штрафной, сфера была выбита в центр поля, где ее и подхватил 22-летний нападающий. Под сопровождением двух игроков Карпат он протащил мяч во вратарскую, вышел один на один и пробил в противоход голкиперу.

После перерыва львовяне сравняли – Шах с пенальти наказал Кудровку за игру рукой. Не прошло и двух минут, как представители Черниговской области снова вышли вперед: Чепурненко мастерски перебросил стенку со штрафного. В середине тайма хозяева во второй раз восстановили статус-кво: Сидун головой замкнул навес от Фетько. Однако, удержать ничью "львам" не удалось – в конце матча Гармаш головой вбил круглого в сетку, сделав счет окончательным. Поражение оставило Карпаты-2 на девятой строчке с 16-ю очками, Кудровка набрала 23 балла и идет пятой.

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