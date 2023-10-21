Состоялись субботние матчи 14-го тура Второй лиги. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".

Вторая лига 2023/24, 14-й тур

Рух-2 – Дружба Мировка – 0:1

Гол: Доронин, 80

Скала – Звягель – 1:3

Голы: Лисовик, 40 – Ндукве, 16, 35, Фесенко, 58

Удаление: Лучка, 56 (Звягель)

Тростянец – ЮКСА – 0:3

Голы: Харченко, 35, Ховайко, 68, Матеус, 74

Нива В – Реал Фарма – 2:0

Голы: Власенко, 34, Загорулько, 53

Дружба Мировка сохранила лидерство, минимально одолев дубль Руха, – единственный гол в активе Доронина в конце игры. Победу одержала и ЮКСА, разгромив на выезде Тростянец – голы в активе Харченко, Ховайко и Матеуса.

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Звягель приблизился к лидерам, переиграв Скалу. Ндукве оформил дубль еще до перерыва, на что голом ответил Лисовик. А во втором тайме Фесенко поставил точку. Добавим, что Звягель доигрывал в меньшинстве из-за удаления Лучки на 56 минуте. А винницкая Нива обыграла Реал Фарму – победу принесли голы Власенко и Загорулько.

Таким образом, Дружба Мировка осталась лидером с 34 очками, ЮКСА с 32 пунктами вторая. Звягель догнал Чайку, набрав 28 пунктов, а Скала пятая с 22 баллами.

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