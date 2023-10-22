"У нас должна была состояться игра с МФК Металлург-2. Мы должны были ехать на матч утром, был заказан автобус. У нас сейчас ограниченное количество футболистов в заявке. На игру должно было ехать 12 футболистов – девять игроков пришли.

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Главный тренер сообщил, что футболистов нет. Начали им звонить – двое вообще не ответили, а двое сообщили, что они не хотят играть. С этими игроками уже была ранее подобная ситуация. Это не единичный случай, когда они нарушают тренировочную и игровую дисциплину.

У нас есть задолженности по заработной плате, но все эти вещи мы, как и перед началом, так и в течение чемпионата, проговаривали. Есть люди, перед которыми есть задолженности по зарплате, но они дали согласие доиграть хотя бы первый круг, а потом уже принимать решение о дальнейшем сотрудничестве. Но сейчас они манипулируют ситуацией в клубе, когда у нас ограниченное количество футболистов.

Когда мы узнали об их решении не ехать, то сразу позвонили в ПФЛ и МФК Металлург. Это было около 8 часов утра. Я лично общался с начальником команды, сообщили спортивному директору. Мы просили перенести игру, но они не пошли нам на встречу. С одной стороны, я их понимаю. Уже все было заказано, приехали арбитры и трансляторы. Но не понимаю, почему они в своих комментариях говорят, что мы их не уведомляли.

Сейчас готовим официальное письмо по этим футболистам. Это Андрей Шмат, Вячеслав Студенко, Ян Штырбу и Ярослав Кербаль. Должно быть какое-то уважение к нашей команде, своим партнерам, к другим клубам и организаторам проведения соревнований – ПФЛ и УАФ. Будем решать этот вопрос на внутреннем уровне, где у нас есть обязательства по контракту и есть дополнительные условия с поощрениями и взысканиями.

В понедельник поеду в ПФЛ для решения этих вопросов и будем принимать решение. Со своей стороны буду делать все возможное, чтобы эти футболисты понесли те наказания, которые предусмотрены регламентом и нормами УАФ", – сказал Шиманец в комментарии Tribuna.

К слову, заявление о снятии с чемпионата Второй лиги неожиданно исчезло с официальной страницы клуба в Instagram.

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