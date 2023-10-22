У неділю 14-й тур у третьому за силою дивізіоні завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 14-й тур

Локомотив – Кремінь-2 – 3:1

Голи: Козій, 28, Каранга, 73, 90+3 – Заїченко, 5

Карпати-2 – Кудрівка – 2:3

Голи: Шах, 52 (п.), Сидун, 72 – Кулик, 29, Чепурненко, 54, Гармаш, 79

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У битві аутсайдерів Локомотив приймав другу команду Кременя. Гості несподівано вийшли вперед вже на 5-й хвилині: Рокотянський перехопив невдалий пас суперника поблизу своїх воріт, увірвався лівим флангом у штрафний майданчик і прострілив на дальню стійку. М'яч пролетів повз 4 (!!!) захисників, і Заїченко влучно замкнув у сітку. Кияни змогли пробити найгірший захист Другої ліги лише в середині першого тайму: Богдан поборовся у штрафному Кременя, не дозволив м'ячу вийти за межі полі і віддав на Сахненка, який навісив прямісінько на голову Козію – 1:1.

Наступного гола довелось чекати майже весь тайм, але воно того вартувало: Каранга отримав закидання в район одинадцятиметрової позначки, обіграв двох захисників, переклав сферу під ліву ногу і вистрілив точнісінько під поперечину. Вже у доданий час Ян оформив дубль, добивши сферу після навісу з кутового. Перемога принесла Локомотиву 11 очок і залишила на тринадцятій сходинці турнірної таблиці, Кремінь зазнав вже 12-ї поразки і з одним очком йде останнім.

Карпати-2 на своєму полі поступились Кудрівці. Кулик в середині тайму вивів гостей вперед: "леви" захопились атакою, втратили м'яч у чужому штрафному, сферу було вибито в центр поля, де її і підхопив 22-річний нападник. Під супроводом двох гравців Карпат він протягнув м'яч до воротарського, вийшов сам на сам і пробив у протихід голкіперу.

По перерві львів'яни зрівняли – Шах з пенальті покарав Кудрівку за гру рукою. Не минуло і двох хвилин, як представники Чернігівської області знову вийшли вперед: Чепурненко майстерно перекинув стінку зі штрафного. В середині тайму господарі вдруге відновили статус-кво: Сидун головою замкнув навіс від Фетька. Однак, втримати нічию "левам" не вдалось – наприкінці матчу Гармаш головою вгатив круглого в сітку, зробивши рахунок остаточним. Поразка залишила Карпати-2 на дев'ятій сходинці з 16-ма очками, Кудрівка набрала 23 бали і йде п'ятою.

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