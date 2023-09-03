Вторая лига 2023/24, 5-й тур

Тростянец – Рух-2 – 3:0

Голы: Проданов, 9, Грищенко, 20, Полянский, 26

Чайка – МФК Металлург-2 – 3:0

Голы: Гуськов, 7, (пен.), Вечурко, 40, Музыченко, 90+4

Локомотив Киев – Дружба Мировка – 2:3

Голы: Уманец, 10, Мельниченко, 26 – Порохня, 22, Куба, 57, Сторчоус, 85

Тростянец за тайм разгромил Рух-2 благодаря голам Проданова, Грищенко и Полянского. Чайка с таким же счет победила МФК Металлург-2, правда, мячи забивали как в первой половине (Гуськов и Вечурко), так и во второй (Музыченко под занавес встречи).

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А Дружба Мировка в волевом стиле одолела Локомотив. Киевляне вышли вперед на 10 минуте, а на 26-ой вели в счете 2:1. Однако, Куба на 57-ой и Сторчоус на 85-ой принесли победу Дружбе.

Таким образом, Дружба Мировка сравнялась со Звягелем (по 12 очков после 4 туров) и вплотную приблизились к ЮКСИ, которая имеет 13 пунктов, но за 5 сыгранных матчей. МФК Металлург-2 оказался на 5 строчке, а Чайка обогнала запорожский клуб, набрав 10 баллов. Тростянец одержал первую победу в сезоне, поднявшись на 10 место, а Рух-2 с 7 пунктами расположился в середине таблицы.

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