Друга ліга 2023/24, 5-й тур

Тростянець – Рух-2 – 3:0

Голи: Проданов, 9, Грищенко, 20, Полянський, 26

Чайка – МФК Металург-2 – 3:0

Голи: Гуськов, 7, (пен.), Вечурко, 40, Музиченко, 90+4

Локомотив Київ – Дружба Мирівка – 2:3

Голи: Уманець, 10, Мельниченко, 26 – Порохня, 22, Куба, 57, Сторчоус, 85

Тростянець за тайм розгромив Рух-2 завдяки голам Проданова, Грищенка та Полянського. Чайка з таким самим рахунок перемогла МФК Металург-2, щоправда, м'ячі забивали як у першій половині (Гуськов та Вечурко), так і у другій (Музиченко під завісу зустрічі).

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А Дружба Мирівка у вольовому стилі здолала Локомотив. Кияни вийшли вперед на 10 хвилині, а на 26-ій вели в рахунку 2:1. Проте, Куба на 57-ій та Сторчоус на 85-ій принесли перемогу Дружбі.

Таким чином, Дружба Мирівка зрівнялась зі Звягелем (по 12 очок після 4 турів) та впритул наблизились до ЮКСИ, яка має 13 пунктів, але за 5 зіграних матчів. МФК Металург-2 опинився на 5 сходинці, а Чайка обігнала запорізький клуб, набравши 10 балів. Тростянець здобув першу перемогу в сезоні, піднявшись на 10 місце, а Рух-2 з 7 пунктами розташувався в середині таблиці.

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