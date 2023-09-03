Друга ліга: Дружба впритул наблизилась до лідерів, Тростянець та Чайка здобули синхронні розгромні перемоги
Відбулись недільні матчі 5-го туру Другої ліги. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".
Друга ліга 2023/24, 5-й тур
Тростянець – Рух-2 – 3:0
Голи: Проданов, 9, Грищенко, 20, Полянський, 26
Чайка – МФК Металург-2 – 3:0
Голи: Гуськов, 7, (пен.), Вечурко, 40, Музиченко, 90+4
Локомотив Київ – Дружба Мирівка – 2:3
Голи: Уманець, 10, Мельниченко, 26 – Порохня, 22, Куба, 57, Сторчоус, 85
Тростянець за тайм розгромив Рух-2 завдяки голам Проданова, Грищенка та Полянського. Чайка з таким самим рахунок перемогла МФК Металург-2, щоправда, м'ячі забивали як у першій половині (Гуськов та Вечурко), так і у другій (Музиченко під завісу зустрічі).
Звягель продовжує розривати суперників – підопічні Максимова забили у 4 матчах Другої ліги вже 22 голи
А Дружба Мирівка у вольовому стилі здолала Локомотив. Кияни вийшли вперед на 10 хвилині, а на 26-ій вели в рахунку 2:1. Проте, Куба на 57-ій та Сторчоус на 85-ій принесли перемогу Дружбі.
Таким чином, Дружба Мирівка зрівнялась зі Звягелем (по 12 очок після 4 турів) та впритул наблизились до ЮКСИ, яка має 13 пунктів, але за 5 зіграних матчів. МФК Металург-2 опинився на 5 сходинці, а Чайка обігнала запорізький клуб, набравши 10 балів. Тростянець здобув першу перемогу в сезоні, піднявшись на 10 місце, а Рух-2 з 7 пунктами розташувався в середині таблиці.
Трансферний дедлайн, літо 2023: Барселона отримала бажане, провал Баварії, екс-гравець Динамо в Шахтарі – як це було