Відбулись суботні матчі 14-го туру Другої ліги. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Друга ліга 2023/24, 14-й тур

Рух-2 – Дружба Мирівка – 0:1

Гол: Доронін, 80

Скала – Звягель – 1:3

Голи: Лісовик, 40 – Ндукве, 16, 35, Фесенко, 58

Вилучення: Лучка, 56 (Звягель)

Тростянець – ЮКСА – 0:3

Голи: Харченко, 35, Ховайко, 68, Матеус, 74

Нива В – Реал Фарма – 2:0

Голи: Власенко, 34, Загорулько, 53

Дружба Мирівка зберегла лідерство, мінімально здолавши дубль Руха, – єдиний гол в активі Дороніна наприкінці гри. Перемогу здобула і ЮКСА, розгромивши на виїзді Тростянець – голи в активі Харченко, Ховайко та Матеус.

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Звягель наблизився до лідерів, перегравши Скалу. Ндукве оформив дубль ще до перерви, на що голом відповів Лісовик. А в другому таймі Фесенко поставив крапку. Додамо, що Звягель догравав у меншості через вилучення Лучки на 56 хвилині. А вінницька Нива обіграла Реал Фарму – перемогу принесли голи Власенка та Загорулька.

Таким чином, Дружба Мирівка залишилась лідером з 34 очками, ЮКСА з 32 пунктами друга. Звягель наздогнав Чайку, набравши 28 пунктів, а Скала п'ята з 22 балами.

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