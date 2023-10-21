Друга ліга: Дружба Мирівка та ЮКСА здобули перемоги, Звягель у меншості обіграв Скалу
Відбулись суботні матчі 14-го туру Другої ліги. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".
Друга ліга 2023/24, 14-й тур
Рух-2 – Дружба Мирівка – 0:1
Гол: Доронін, 80
Скала – Звягель – 1:3
Голи: Лісовик, 40 – Ндукве, 16, 35, Фесенко, 58
Вилучення: Лучка, 56 (Звягель)
Тростянець – ЮКСА – 0:3
Голи: Харченко, 35, Ховайко, 68, Матеус, 74
Нива В – Реал Фарма – 2:0
Голи: Власенко, 34, Загорулько, 53
Дружба Мирівка зберегла лідерство, мінімально здолавши дубль Руха, – єдиний гол в активі Дороніна наприкінці гри. Перемогу здобула і ЮКСА, розгромивши на виїзді Тростянець – голи в активі Харченко, Ховайко та Матеус.
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Звягель наблизився до лідерів, перегравши Скалу. Ндукве оформив дубль ще до перерви, на що голом відповів Лісовик. А в другому таймі Фесенко поставив крапку. Додамо, що Звягель догравав у меншості через вилучення Лучки на 56 хвилині. А вінницька Нива обіграла Реал Фарму – перемогу принесли голи Власенка та Загорулька.
Таким чином, Дружба Мирівка залишилась лідером з 34 очками, ЮКСА з 32 пунктами друга. Звягель наздогнав Чайку, набравши 28 пунктів, а Скала п'ята з 22 балами.
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