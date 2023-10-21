Нынешний розыгрыш Второй лиги не будет завершен с полным перечнем участников.

Николаевский ВАСТ официально объявил о прекращении выступлений в чемпионате.

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Клуб планировал сменить название на Николаев 1920, но с начала сезона имел финансовые проблемы и трижды не смог вовремя появиться на матчи. Результаты были соответствующие – предпоследнее место во Второй лиге. По иронии судьбы, ВАСТ снялся с чемпионата после первой победы (2:1 против Реал Фармы).

Теперь во Второй лиге осталось 14 из 15 команд, начинавших розыгрыш.

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