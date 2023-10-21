Украинский клуб официально объявил о снятии с чемпионата
12:28 - Читати українською
Нынешний розыгрыш Второй лиги не будет завершен с полным перечнем участников.
Николаевский ВАСТ официально объявил о прекращении выступлений в чемпионате.
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Клуб планировал сменить название на Николаев 1920, но с начала сезона имел финансовые проблемы и трижды не смог вовремя появиться на матчи. Результаты были соответствующие – предпоследнее место во Второй лиге. По иронии судьбы, ВАСТ снялся с чемпионата после первой победы (2:1 против Реал Фармы).
Теперь во Второй лиге осталось 14 из 15 команд, начинавших розыгрыш.
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