Защитник Шахтера Сергей Кривцов не упустил возможности поздравить своего кума и по совместительству капитана Динамо с днем рождения.

Сегодня, 2 мая, день рождения празднует Сергей Сидорчук, которому исполнилось 30 лет. Кривцов забавным способом решил присоединиться к поздравлениям.

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Защитник Шахтера в своем Instagram опубликовал остроумную картинку, где оба Сергея изображены героями фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки". Сопровождается фото еще и подписью: "Встретились два кума и... После этих слов начинаются истории, которых хватит на сборник анекдотов, причем на несколько томов. Поэтому, кум, с днем ​​рождения! Будь мне здоров. И еще больше нам с тобой историй-анекдотов".

К слову, Динамо Сидорчука оформило досрочное чемпионство в прошлом туре. Сейчас "бело-синие" опережают Кривцова и Ко на 13 зачетных баллов.

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