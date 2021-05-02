Оборонець Шахтаря Сергій Кривцов не втратив нагоди привітати свого кума і по сумісництву капітана Динамо з днем народження.

Сьогодні, 2 травня, день народження святкує Сергій Сидорчук, якому виповнилось 30 років. Кривцов кумедним способом вирішив приєднатись до вітань.

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Оборонець Шахтаря у своєму Instagram опублікував дотепну картинку, де обидва Сергії зображені героями фільму "Вечори на хуторі біля Диканьки". Супроводжується фото ще й підписом: "Зустрілися два куми і... Після цих слів починаються історії, яких вистачить на збірник анекдотів, до того ж на кілька томів. Тому, куме, з днем ​​народження! Будь мені здоровий. І ще більше нам з тобою історій-анекдотів".

До слова, Динамо Сидорчука оформило дострокове чемпіонство у минулому турі. Зараз "біло-сині" випереджають Кривцова і Ко на 13 залікових балів.

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