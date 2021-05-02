Полузащитник киевлян Виталий Буяльский заставил говорить о себе после феерического матча с Ворсклой (5:1) не только в контексте футбола.

В семье динамовца ожидается пополнение. Об этом сообщила жена Буяльского Алина в своем Instagram после хет-трика хавбека в ворота Ворсклы.

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"Если честно, до последнего не хотела афишировать, но муж после третьего забитого мяча не сдержал своих эмоций и показал интересный жест, после которого я уже получаю поздравления. Да, мы ждем второго ребенка", – написала любимая Виталия. Супруги, к слову, уже воспитывает дочь Злату.

Заметим, хет-трик Буяльского в матче с полтавчанами стал самым быстрым в истории Динамо. Чтобы забить 3 мяча, хавбеку понадобилась 31 минута.

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