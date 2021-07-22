"На данный момент я не являюсь спортивным директором Миная. Встречи с президентом у меня не было – мы так разбежались. Все видели ситуацию, которая тогда была с командой, полная неясность. Это был большой стресс для президента, для меня, для всех.

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Сейчас команда, слава богу, вернулась в Премьер-лигу. Возможно, в будущем у меня еще будет встреча с руководством клуба и что-то изменится, но на данный момент есть то, что есть. В клубе меня нет, я, соответственно, не принимаю там никаких решений.

В любом случае я не исключаю, что могу вернуться в Минай, ведь я для этого клуба не чужой, как и клуб для меня. С президентом мы не враги, думаю, еще встретимся и поговорим", – сказал Кополовец в комментарии Footboom.

Напомним, Минай вернулся в элиту украинского футбола после снятия с чемпионата Олимпика.

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