"На даний момент я не є спортивним директором Минаю. Зустрічі з президентом у мене не було – ми так розбіглися. Всі бачили ситуацію, яка тоді була з командою, повна неясність. Це був великий стрес для президента, для мене, для всіх.

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Наразі команда, слава богу, повернулася у Прем’єр-лігу. Можливо, в майбутньому у мене ще буде зустріч із керівництвом клубу і щось зміниться, але на даний момент є те, що є. У клубі мене немає, я, відповідно, не приймаю там жодних рішень.

У будь-якому випадку я не виключаю, що можу повернутися в Минай, адже я для цього клубу не чужий, як і клуб для мене. З президентом ми не вороги, думаю, ще зустрінемося і поговоримо", – сказав Кополовець у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Минай повернувся в еліту українського футболу після зняття з чемпіонату Олімпіка.

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