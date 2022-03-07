Почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза отметил важность общения на украинском языке во время и после войны.

"Только что говорил со знакомым, который помогает нашему батальону собирать помощь в городах из-под границы в Украине. Очень много беженцев из Харькова, Киева, Житомира, Чернигова и других пострадавших регионов. Всюду слышен москальский язык.

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Друзья, кто-то меня знает 20-30 лет, кто-то – две недели, но я никогда ничего никому не говорил относительно языка общения. Даже врагам. 24.02.2022-го в 4 утра вы должны начать забывать или забыть полностью язык москалей (даже если вы этнический русский, но вы наш)!

Лучшего момента уже не будет. Система свой-чужой – это именно наш язык! Я прекрасно понимаю, что сначала будет сложно, будут ошибки, вы будете забываться. Но вспомните, сколько жизней спасло простое слово паляница, без преувеличения сотни диверсантов были раскрыты только благодаря этому. Я знаю, тяжело себя менять. Но! Переходи на украинский.

Там, где нет "русскоязычного" населения, там некого защищать фугасными бомбами и озверевшими кадыровцами. Украинский язык спасает жизнь! Переходи на украинский", – написал Береза ​​в Facebook.

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