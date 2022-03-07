Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза наголосив на важливості спілкування українською мовою під час і після війни.

"Щойно говорив зі знайомим, який допомагає нашому батальйону збирати допомогу у містах з-під кордону в Україні. Дуже багато біженців з Харкова, Києва, Житомира, Чернігова та інших постраждалих регіонів. Всюди чутно москальську мову.

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Друзі, хтось мене знає 20-30 років, хтось – два тижні, але я ніколи нічого нікому не казав стосовно мови спілкування. Навіть ворогам. 24.02.2022-го о 4-й ранку ви мали почати забувати або забути повністю мову москалів (навіть якщо ви етнічний росіянин, але ж ви наш)!

Кращого моменту вже не буде. Система свій-чужий – це саме наша мова! Я чудово розумію, що спочатку буде складно, будуть помилки, ви будете забуватись. Але згадайте, скільки життів врятувало просте слово паляниця, без перебільшення сотні диверсантів були розкриті тільки завдяки цьому. Я знаю, важко себе міняти. Але! Переходь на українську.

Там, де нема "російськомовного" населення, там нема кого захищати фугасними бомбами та озвірілими кадирівцями. Українська мова рятує життя! Переходь на українську", – написав Береза у Facebook.

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