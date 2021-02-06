"Вспомнил молодость": Хочолава назвал главного героя зимних сборов Шахтера
13:52 - Читати українською
Защитник Шахтера Давид Хочолава подвел итоги тренировочных сборов "горняков".
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"Все хорошо. Главное – последнюю игру выиграли, потому что до этого результаты не слишком были. На хорошей ноте закончили, с хорошим настроением подойдем к сезону.
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Кто был лучшим на сборах? Коноплянка. Он раскрылся заново. Вспомнил молодость", – сказал Хочолава в комментарии программе "Футбол NEWS".
Напомним, в последнем контрольном матче "горняков" на турецких сборах Коноплянка отметился дублем в ворота боснийского Бораца.
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