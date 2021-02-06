"Все хорошо. Главное – последнюю игру выиграли, потому что до этого результаты не слишком были. На хорошей ноте закончили, с хорошим настроением подойдем к сезону.

"Чемпион мира по сборам": Вацко оценил перспективы Коноплянки в сборной Украины

Кто был лучшим на сборах? Коноплянка. Он раскрылся заново. Вспомнил молодость", – сказал Хочолава в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, в последнем контрольном матче "горняков" на турецких сборах Коноплянка отметился дублем в ворота боснийского Бораца.

Шахтер завершил зимние сборы победой – дубль Коноплянки, долгожданный камбэк Исмаили, ошибки Бондаря